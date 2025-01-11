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Коммерсантъ FM
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Путин присвоил звание Героя РФ ефрейтору, победившему солдата ВСУ врукопашную

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву. В начале января в сети распространилось видео, на котором российский военнослужащий в ножевом бою одолел солдата ВСУ.

Андрей Григорьев

Андрей Григорьев

Фото: @aisen_nikolaev

Андрей Григорьев

Фото: @aisen_nikolaev

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее с Андреем Григорьевым встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он подарил ефрейтору нож, напомнив, что холодное оружие тот использовал в бою с украинским солдатом. «Все время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей»,— написал глава республики в Telegram.

Айсен Николаев добавил, что Андрей Григорьев никому не рассказывал подробностей боя. Он предположил, что «никто так и не узнал бы о его подвиге, не появись это видео». Видеозапись боя была опубликована в сети в начале января 2025 года.

Видео записано на камеру, которая была прикреплена к форме украинского военнослужащего. Известно, что оно сделано осенью 2024 года у села Трудовое в ДНР. На нем видно, что российский военнослужащий повалил солдата ВСУ на землю и нанес ему несколько ударов. Украинский солдат после этого попросил «дать отдышаться» и «умереть спокойно», тогда ефрейтор встал и ушел.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

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Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

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Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

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Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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