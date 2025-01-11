Путин присвоил звание Героя РФ ефрейтору, победившему солдата ВСУ врукопашную

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву. В начале января в сети распространилось видео, на котором российский военнослужащий в ножевом бою одолел солдата ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Григорьев

Фото: @aisen_nikolaev Андрей Григорьев

Фото: @aisen_nikolaev

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее с Андреем Григорьевым встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он подарил ефрейтору нож, напомнив, что холодное оружие тот использовал в бою с украинским солдатом. «Все время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей»,— написал глава республики в Telegram.

Айсен Николаев добавил, что Андрей Григорьев никому не рассказывал подробностей боя. Он предположил, что «никто так и не узнал бы о его подвиге, не появись это видео». Видеозапись боя была опубликована в сети в начале января 2025 года.

Видео записано на камеру, которая была прикреплена к форме украинского военнослужащего. Известно, что оно сделано осенью 2024 года у села Трудовое в ДНР. На нем видно, что российский военнослужащий повалил солдата ВСУ на землю и нанес ему несколько ударов. Украинский солдат после этого попросил «дать отдышаться» и «умереть спокойно», тогда ефрейтор встал и ушел.