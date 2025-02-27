Запрещенная Meta извинилась за шок-контент в Instagram

Признанная в РФ экстремистской и запрещенная Meta заявила, что появление в Reels роликов с шокирующим и откровенным контентом связано с «ошибкой» в алгоритмах. В компании заверили, что к настоящему моменту все проблемы устранены.

«Мы исправляем ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте Instagram Reels контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку»,— говорится в заявлении представителей Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по CNBC).

На шокирующий контент в Reels пользователи Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) начали массово жаловаться накануне, 26 февраля вечером. Согласно комментариям, в том числе пользователей из России, им попадались видео с кадрами убийств, жестокости, насилия и порнографии.