Сибирские таможенники перечислили в бюджет 110,8 млрд рублей

Сибирское таможенное управление (СТУ) в 2024 году перечислило в доход федерального бюджета 110,8 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили в ведомстве. Отмечается, что во внешнеторговом обороте СФО выросла доля стран Азии, а также увеличилась доля взаимной торговли со странами ЕАЭС. Всего внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 135 стран дальнего и ближнего зарубежья.

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По итогам прошло года СТУ возбудило 259 уголовных дел и 17,2 тыс. дел об административных правонарушениях. Почти половина уголовных дел была возбуждена по фактам контрабанды лесоматериалов. Вдвое возросло число дел, связанных с переводом денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе Иркутская таможня предотвратила незаконный вывоз в Бангкок (Таиланд) валюту в юанях, батах, рублях и долларах на общую сумму более $21 тыс.

Михаил Кичанов