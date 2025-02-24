Жительница Иркутска пыталась незаконно вывести в Таиланд 21 тыс. долларов

Иркутская таможня предотвратила незаконный вывоз крупной суммы наличных денежных средств. По данным ведомства, 61-летняя жительница Иркутска пыталась вывести в Бангкок (Таиланд) валюту в юанях, батах, рублях и долларах на общую сумму более $21 тыс. Незадекларированные деньги сотрудники таможенного поста иркутского аэропорта обнаружили в ее багаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Валюта изъята, решение по ней примет суд.

С начала 2025 года сотрудники таможенного поста иркутского аэропорта предотвратили девять фактов незаконного перемещения наличных денежных средств. Общая сумма изъятой российской и иностранной наличности превысила 3,5 млн руб.

Согласно указу президента России Владимира Путина, со 2 марта 2022 года в стране действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс. «При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс., их необходимо письменно задекларировать»,— пояснили в Иркутской таможне.

Михаил Кичанов