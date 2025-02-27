Акции СПБ Биржи выросли вдвое после разговора Путина и Трампа

Акции Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржи) стали лидером роста на российском фондовом рынке за последние две недели, подорожав более чем на 120%. Это произошло на фоне ожиданий улучшения отношений между Россией и Западом, а также возможного ослабления санкций. Котировки достигли 340 руб. за акцию, максимума с апреля 2022 года, а бумаги вошли в топ-10 по ликвидности.

Рост котировок начался после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, а также российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Однако заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности размещения миротворцев на Украине и заморозки конфликта охладили инвесторский оптимизм. Индекс Московской биржи 26 февраля снизился на 1,5%, а акции СПБ Биржи скорректировались после резкого роста.

Аналитики связывают интерес к акциям биржи с надеждами на возобновление торгов иностранными ценными бумагами, которые ранее составляли основу ее бизнеса. До ноября 2023 года на площадке торговались около 2 тыс. иностранных акций, включая бумаги американских компаний.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сделки в переговорном режиме».