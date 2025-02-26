«Родные поля» не дали гарантий

Как стало известно «Ъ-Ростов», арбитражный суд отказал известному на Дону предпринимателю Кириллу Подольскому в прекращении реализации его имущества в рамках банкротства. Создатель Valars Group., занимавшейся сельхозпроизводством и торговлей зерновыми, задолжал кредиторам 1.5 млрд руб. Он заявил о возможности восстановления своей платежеспособности, поскольку в конце 2024 года получил предложение участвовать в проекте, связанном с одним из крупнейших российских зернотрейдеров — компанией «Родные поля». Однако суд решил, что проект не гарантирует погашение долгов Кирилла Подольского. Тем более, что в феврале «Родные поля» были конфискованы у прежних собственников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уроженец Таганрога Кирилл Подольский известен как создатель холдингов. В 2018 году предприниматель был признан банкротом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Уроженец Таганрога Кирилл Подольский известен как создатель холдингов. В 2018 году предприниматель был признан банкротом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арбитражный суд отказался прекратить процедуру реализации имущества Кирилла Подольского и перейти к реструктуризации его долгов в рамках банкротства. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из судебных документов, Кирилл Подольский заявил кредиторам о возможности восстановления его платежеспособности и погашении долгов через реструктуризацию в течение 60 месяцев. План основывался на предложении компании «Родные поля» стать управляющим партнером в проекте «ДАТА1861» (интернет-платформа для продавцов и покупателей зерна) с опционом на приобретение 50% долей ООО «ДАТА1861». При этом «Родные поля» ставили условие — для вхождения в проект Кирилл Подольский должен договориться с кредиторами о реструктуризации долга или прекращении процедуры банкротства. В декабре собрание кредиторов одобрило этот план. Затем он был представлен на утверждение арбитражного суда в рамках дела о банкротстве.

Однако суд его не одобрил.

Препятствием стало отсутствие доказательств того, что предложение «Родных полей» об опционе на долю в 50% ООО «ДАТА1861» гарантирует восстановление платежеспособности Кирилла Подольского. Согласно полученной судом информации, доходы ООО «ДАТА1861» за 2023 год составили всего 18 тыс. руб., соответствующие сведения за 2024 год должник не представил.



Кроме того, суд принял во внимание претензии генеральной прокуратуры к ООО «Родные поля», которая в конце 2024 года потребовала передать компанию во владение государства. В феврале это требование было удовлетворено судом, сейчас решение о конфискации оспаривается в апелляционной инстанции.

Партнер юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков считает, что отказ одобрить план реструктуризации обоснован.

«Сам по себе опцион, позволяющий приобрести 50% долей в ООО «ДАТА1861», не является гарантией улучшения финансового состояния Кирилла Подольского – без представления суду конкретного плана развития и перспектив принести участникам проекта прибыль», — объясняет господин Новиков.

Советник юридической компании Forward Legal Данил Бухарин также замечает, что Кирилл Подольский не представил суду убедительных доказательств восстановления своей платежеспособности. «Без подтвержденных контрактов, активов или иных надежных источников финансирования суды, как правило, не соглашаются на реструктуризацию. С учетом этих факторов обжалование отказа в апелляционной инстанции возможно, но перспективы успеха невелики», - говорит господин Бухарин.

Уроженец Таганрога Кирилл Подольский известен как создатель холдингов «Югтранзитсервис» и Valars Group. Последний с 2006 года занимался производством и торговлей зерновыми, ему принадлежало около 200 тыс. га земли, складские комплексы совокупной вместимостью 972 тыс. т, в том числе три элеватора, а также сеть торговых представительств и два зерновых терминала — в Таганроге и Азове.

Кирилл Подольский признан банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов предпринимателя были включены порядка 1,5 млрд руб.

Это было связано с тем, что в 2014 году структуры Valars Group стали испытывать финансовые проблемы из-за чрезмерной долговой нагрузки. В итоге, группа была вынуждена распродать активы и прекратить деятельность, а неудовлетворенные кредиторы предъявили претензии к Кириллу Подольскому.

После краха Valars Group Кирилл Подольский стал участвовать в реализации коммерческих интернет-проектов. В частности, в 2017 году предприниматель запустил IT-платформу Smartseeds для автоматизации автоперевозок сельскохозяйственных грузов по модели Uber for X.

Сергей Иванов