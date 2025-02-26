В сети распространяется фейковое видео о замерзшем море в Новороссийске
В соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлено замерзшее море в Новороссийске. Как сообщает корреспондент «Ъ-Кубань», на самом деле на кадрах Суджукская лагуна.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Редкое явление в районе Суджукской лагуны обусловлено минусовой температурой, которая длительное время держится в Новороссийске.
Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков предостерег жителей и гостей города об опасности тонкого льда. Людей просят не рисковать жизнью и не выходить на лед, игнорируя запрещающие знаки.