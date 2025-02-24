Суджукская коса и озеро Абрау под Новороссийском покрылись льдом

Минусовая температура и выпавший снег в Новороссийске привели к редким природным явлениям – замерзшему лиману на Суджукской косе и озеру Абрау. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Самое большое пресноводное озеро Краснодарского края никогда не замерзает, но в связи с февральским морозом водоем Абрау сегодня, 24 февраля 2025 года, покрылся ледяной коркой. Пока тонкий лед сковал поверхность воды возле берегов.

Еще об одном явлении в своем Telegram-канале рассказал заместитель главы города Новороссийска Александр Гавриков. Он предостерег любителей красивых фотографий на замерзшем лимане на Суджукской косе об опасности тонкого льда.

«В выходные дни было очень много желающих прокатиться на льду, пофотографироваться в окружении ледовой красоты, несмотря на запрещающие аншлаги, установленные вблизи лимана. Толщина льда является тонкой – это опасно для жизни! Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких, вставая и передвигаясь по такому льду вдоль и поперек без оглядки. Не игнорируйте запрещающие знаки выхода на лед»,— написал вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что из-за непогоды и минусовой температуры в городе-герое до вечера 25 февраля действует режим «Повышенная готовность». На случай ЧС для жителей подготовлены пункты обогрева и временного размещения.

Алена Воробьева