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Коммерсантъ FM
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Песков: у России и Гвинеи-Бисау есть наработки по добыче ресурсов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что отношения России и Гвинеи-Бисау не ограничивается добычей редкоземельных металлов. Впрочем, добавил господин Песков, некоторые российские компании уже заинтересовались ресурсами западноафриканской страны, и первые шаги к добыче металлов уже сделаны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть определенные наработки. Это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы в этом направлении. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться»,— сказал господин Песков в эфире «Первого канала».

Сегодня президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Главы государств обсудили торгово-экономические и гуманитарные связи стран. До этого президенты провели телефонный разговор в январе. Тогда они также обсуждали двустороннее сотрудничество между странами.

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