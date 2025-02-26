Будущий канцлер ФРГ Мерц отправился в Париж по приглашению Макрона

Будущий канцлер ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц вылетел в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил Bild со ссылкой на источники. Это первая поездка господина Мерца после победы на выборах в Бундестаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

По данным Bild, предположительно, в Париже пройдет частный ужин Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца. Ожидается, что они обсудят итоги визита французского лидера в Вашингтон, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

23 февраля в Германии прошли внеочередные выборы в Бундестаг, по итогам которых блок ХДС/ХСС занял первое место, набрав 28,6% голосов. Фридрих Мерц в первых после выборов заявлениях выступил за полную независимость Европы от США по вопросам обороны и призвал Евросоюз еще более решительно поддержать Украину.

Подробнее о ситуации в ФРГ — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».

Лусине Баласян