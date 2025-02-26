В Краснодаре три студента провалились под лед на озере Карасун

Четверо студентов одного из краснодарских вузов пошли к озеру Карасун, и трое из них провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Один из студентов, который остался на берегу, позвал на помощь рыбаков, находившихся недалеко. Они с помощью подручных средств помогли выбраться пострадавшим из воды. Прибывшие на место врачи оказали молодым людям необходимую помощь и отвезли их в общежитие.

В рамках разбирательства сотрудники патрульно-постовой службы полиции провели беседу с участниками и очевидцами происшествия, рассказав им о мерах предосторожности на льду.

Ранее в ЕДДС Краснодара сообщали, что пострадавшими, по предварительным данным, были двое мужчин.

Алина Зорина