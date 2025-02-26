В Краснодаре два жителя провалились под лед на озере Карасун

Сегодня около 14:53 поступила информация о том, что два жителя провалились под лед на озере Карасун в Краснодаре. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Выбраться мужчинам на поверхность помогли прохожие. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место и оказала необходимую помощь.

В соцмедиа распространилась информация о том, что пострадавшие — дети, которые после школы пошли на озеро. Однако эта информация не подтверждалась.

Алина Зорина