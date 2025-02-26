Шесть сертификатов на приобретение жилья в Петербурге выдадут сиротам старше 23 лет

В Cанкт-Петербурге выдадут шесть сертификатов на покупку жилья для детей-сирот старше 23 лет, сообщили в пресс-службе жилищного комитета. Они должны подтвердить свои права на соответствующий документ через администрацию района.

Для получения сертификата необходимо, чтобы претендент имел постоянный доход в течение года не ниже прожиточного минимума. У него не должно быть наркозависимости, психических болезней и судимостей.

Сертификатом также можно погасить ипотеку, использовать его вместе со своими накоплениями и материнским капиталом. Он действителен во всех городах России.

Председатель жилищного комитета Денису Удод также добавил, что в этом году городские власти предоставят 700 квартир детям-сиротам. Все помещения будут с отделкой, мебелью и новой бытовой техникой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутаты ЗакСа предлагают предоставить многодетным семьям скидку на оплату среднего профессионального образования в размере 50%.

Кирилл Бевзюк