В Ярославле вновь эвакуировали ТЦ «Аура»

В Ярославле эвакуировали посетителей торгового центра «Аура» из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщает Yarnews. Инцидент произошел вечером в среду, 26 февраля.

Посетители и сотрудники услышали электронный голос, который на русском и английском языках сообщал о тревоге. Магазины закрылись, а лифты отключились. Региональное ГУ МЧС уточнило, что причиной срабатывания сигнализации стали выхлопные газы от автомобиля на подземной парковке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аналогичная ситуация была 22 февраля, тогда ТЦ тоже был эвакуирован. Очевидцы сообщают, что около 18 часов работа центра возобновилась.

Антон Голицын