В Краснодарском крае на развитие коневодства направят более 120 млн рублей

В 2025 году на Кубани в развитие коневодства инвестируют свыше 120 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора Андрея Коробки, благодаря поддержке губернатора каждый год племенным хозяйствам выделяются денежные средства. Кроме того, в рамках скаковых дней проводятся призовые выплаты. Все это позволяет поддерживать высокий уровень коневодства в регионе и стимулировать его дальнейшее развитие.

Министр сельского хозяйства края Федор Дерека рассказал, что в прошлом году в крае состоялось 24 скаковых дня — на Краснодарском и Павловском ипподромах. Было проведено 232 скачки и 1,4 тыс. стартов. Испытано 684 племенных лошадей. Согласно данным всероссийского рейтинга, в прошедшем скаковом сезоне кубанские конники вошли в десятку лучших.

В рамках совещания, которое проходило под председательством заместителя губернатора, обсуждались вопросы, касающиеся улучшения условий содержания и испытаний племенных лошадей на ипподромах края. Особое внимание было уделено увеличению численности поголовья лошадей и созданию большего количества племенных хозяйств. Также участники обсудили организационные аспекты предстоящего скакового сезона 2025 года, который традиционно начинается в апреле и завершается в ноябре.

В Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий насчитывается 8,3 тыс. лошадей. Из них 1,4 тыс. — племенное поголовье. Наиболее популярны чистокровная верховая, тракененская, кабардинская, арабская и ахалтекинская. Разведением племенных лошадей занимаются 11 крупных коневодческих хозяйств, а также фермерские и частные коневладельцы.

Алина Зорина