В Казани местный житель потерял порядка 300 тыс. рублей, пытаясь получить посылку

Житель Казани 1950 года рождения обратился в отделение полиции после того, как потерял все свои сбережения — порядка 300 тыс. руб. — пытаясь получить посылку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

По словам потерпевшего, ему позвонили якобы из службы поддержки известного интернет-сервиса и сообщили о прибытии посылки, которую необходимо забрать. Для получения отправления звонивший попросил продиктовать коды из сообщений, поступивших на телефон мужчины. Поверив неизвестному, мужчина выполнил требование.

Вскоре последовали звонки от людей, представившихся сотрудниками различных организаций. Они утверждали, что на имя потерпевшего оформлен кредит, и предложили защитить его банковские счета.

Испугавшись за свои сбережения, пенсионер передал через курьера все свои накопления.

По факту случившегося отделом полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что за 2024 кибермошенники похитили у татарстанцев свыше 5 млрд руб.

Артём Дергунов