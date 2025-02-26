По делу уфимской активистки Ольги Комлевой допросили первых свидетелей обвинения

В Кировском райсуде Уфы допросили свидетелей по уголовному делу в отношении активистки Ольги Комлевой, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространении фейков об армии (п. «б, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Следующее судебное заседание назначено на 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активистка Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Активистка Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

По словам адвоката подсудимой Михаила Лаврентьева, допросили первых четырех свидетелей обвинения. Среди них, отметил адвокат, был блогер Арслан Нигаматьянов, который, в частности, утверждал в суде, что от имени подсудимой в некоем Telegram-канале публиковались сообщения с признаками экстремизма.

Венера Хисамова