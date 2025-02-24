Средний размер лимитов по кредиткам в Удмуртии снизился почти на 5%

В январе средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Удмуртии составил 90,2 тыс. руб. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), это на 4,7% меньше, чем в декабре 2024 года (94,6 тыс. руб.). По размеру среднего лимита регион занял 15-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России средний размер лимитов по кредитным картам в январе снизился до 95,6 тыс. руб., что на 5,1% ниже уровня декабря 2024 года (100,8 тыс. руб.). Однако по сравнению с январем 2024 года лимиты выросли на 11,9%.

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам был зафиксирован в Москве (123,4 тыс. руб.), Московской области (113,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (108,2 тыс. руб.).

«Снижение среднего размера лимитов по картам наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт. Во многом такая динамика выдачи и лимитов в данном сегменте является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отметил, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Напомним, в январе в Удмуртии было выдано 11,5 тыс. кредитных карт, что на 18,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года (14,2 тыс. ед.). По количеству выданных новых кредитных карт республика заняла 29-е место по стране.