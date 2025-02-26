187 нарушений выявили в магазинах сети «Светофор» в Удмуртии

187 нарушений выявили в магазинах «Светофор» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, специалисты провели внеплановые проверки в 24 торговых точках. В магазинах была обнаружена продукция с истекшим сроком годности и нарушения условий хранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В результате проверки ООО «Торгсервис 18», владеющему магазинами «Светофор», выдано предписание о конфискации 136 партий пищевой продукции общим весом 3,8 т. Также составлено 90 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, почти 691 кг фальсифицированных сливок и мясных котлет изъяли из магазинов «Светофор» в Удмуртии в ходе внеплановой проверки 6 февраля.