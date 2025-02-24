Почти 691 килограмм фальсификата изъяли из магазинов «Светофор» в Удмуртии

В ходе внеплановой проверки сети магазинов «Светофор» в Удмуртии, проводимой с 6 февраля, были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике, специалистами было изъято и уничтожено 690,95 кг фальсифицированных сливок и мясных котлет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка выявила реализацию продукции с истекшими сроками годности и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. В результате отборов проб установлено, что в продаже находились фальсифицированные сливки, а также свино-говяжьи котлеты с ДНК птицы.

Информация о производителе сливок направлена в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер. Производитель котлет будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.