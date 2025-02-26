Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске не нуждается в срочном ремонте

Техническое состояние крейсера-музея «Михаил Кутузов», расположенного в Новороссийске, соответствует нормативам безопасной эксплуатации. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на директора Центрального военно-морского музея (ЦВММ) Руслана Нехая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, необходимости в срочном доковании корабля нет. Подводная часть корпуса ежегодно проходит обследование специалистами аварийно-спасательной службы Новороссийской военно-морской базы. Последняя проверка, проведенная в октябре 2024 года, не выявила критических отклонений.

Крейсер-музей, являющийся филиалом ЦВММ, входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения и числится в реестре ЮНЕСКО как корабль-памятник. Построенный по проекту 68-бис, он остается единственным в мире сохранившимся образцом советского послевоенного легкого артиллерийского крейсера.

Судно несло службу в составе Черноморского флота СССР, участвовало в боевых операциях, учениях и парадах, совершило 15 дальних походов, включая визиты в Югославию, Албанию и Болгарию. В 1967–1970 годах выполняло боевые задачи в зоне военных действий, оказывая поддержку вооруженным силам Египта и Сирии.

В 2023 году источники в ветеранских организациях ВМФ сообщали о предаварийном состоянии корабля. Однако в ЦВММ заверяют, что техническое состояние «Михаила Кутузова» остается стабильным, а его эксплуатация продолжается в соответствии с установленными нормами.

Вячеслав Рыжков