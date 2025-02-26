Верхняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с РФ о безопасности

Совет Республики (верхняя палата парламента) Белоруссии ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Ранее сегодня, 26 февраля, аналогичный документ одобрил Совет федерации России.

Согласно условиям договора, Белоруссия и Россия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и соответствующими международному праву способами. В верхней палате парламента Белоруссии отметили, что документ направлен на укрепление безопасности двух стран в случае посягательств на безопасность одной из низ и Союзного государства в целом.

«Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер, не направлен против интересов какого-либо конкретного государства, не определяет кого-либо в качестве врага или угрозы»,— прокомментировал соглашение замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич (цитата по «РИА Новости»).

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