«Билайн» сообщил о восстановлении работы в Краснодарском крае после сбоев

Ряд систем «Билайна» в среду, 26 февраля, подвергся DDoS-атаке. На данный момент в Краснодарском крае все работает в обычном порядке, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее жители региона жаловались на сбои в работе интернета. Кубань оказалась на втором месте в стране по количеству обращений. По данным сервиса «сбой.рф», на жителей края пришлось 20% жалоб от общего числа.

Наибольшее количество жалоб регистрировали в Москве (24%). В пятерку регионов по обращениям также вошли: Ростовская область и Санкт-Петербург (по 12%) и Ярославская область (7%). Всего 26 февраля поступило почти 4 тыс. жалоб на работу интернета.

Вячеслав Рыжков