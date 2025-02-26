В ХМАО прокуратура требует поднять затонувший теплоход со дна реки

Сургутская транспортная прокуратура обратилась в суд с постановлением поднять и удалить затонувший теплоход «Варяг» со дна реки Черная в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что на правом берегу реки Черная в акватории АО «Сургутское судоремонтное предприятие» находится в затопленном состоянии самоходный буксирный теплоход «Варяг».

Буксирный теплоход «Варяг» построен в 1954 году в Петрозаводске. Габаритная длина судна составляет 15,8 м; габаритная ширина — 4,05 м; высота борта — 1,9 м.

По мнению прокуратуры, нахождение судов и их фрагментов под водой загрязняет воду и донные отложения, влияет на сокращение биотопов, что приводит к сокращению показателей кормовой базы рыб.

Транспортный прокурор направил исковое заявление в Сургутский городской суд о понуждении владельца теплохода принять меры по поднятию и удалению судна.

Полина Щуцкая