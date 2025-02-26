Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-главы КДХ Челябинска

Прокуратура Челябинской области во время судебных прений сторон по делу бывшего главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова запросила наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также прокуратура считает необходимым лишить Рината Кучитарова права занимать должности на госслужбе в течение трех лет и конфисковать у него арестованные в ходе следствия недвижимое имущество и счета на общую сумму 81,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Рината Кучитарова в декабре 2022 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с марта по апрель 2020 года глава КДХ намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, определив стоимость работ в сумме более 122 млн руб. Затем председатель комитета заключил с одной из компаний контракт и дополнительные соглашения к нему стоимостью более 97 млн руб., а также «совершил действия по приемке работ», чем причинил ущерб муниципалитету на сумму более 32 млн руб. Сейчас Ринат Кучитаров находится в СИЗО.

Виталина Ярховска