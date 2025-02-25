В Адлерском районе Сочи сгорел двухэтажный дом

Утром сотрудники МЧС потушили пожар в двухэтажном нежилом здании площадью 70 кв. м в садовом товариществе «Вестник» Адлерского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в СТ «Вестник» поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 25 февраля в 6:50. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил нежилое двухэтажное здание площадью 70 «квадратов».

Пожар удалось локализовать к 7:30. В 9:50 специалисты МЧС ликвидировали возгорание.

В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера вечером на курорте загорелись шкафчики в раздевалке детского сада. К работе привлекли девять сотрудников МЧС России и четыре единицы спецтехники.

Мария Удовик