Nikkei: TikTok склоняется к компромиссу по сделке с США

По данным японского агентства Nikkei, которое ссылается на неназванные осведомленные источники, руководство китайской компании ByteDance и принадлежащего ей сервиса TikTok склоняется к компромиссу с администрацией Трампа, который помог бы избежать вынужденной продажи сервиса или его полного закрытия на территории США. Сообщается, что китайская сторона готова допустить продажу существенной доли в компании в обмен на продолжение ее работы в США.

Переговоры по TikTok с американской стороны находятся под контролем вице-президента США Джей Ди Вэнса и советника по национальной безопасности Майка Уолца. «Это (новая структура TikTok в США.— “Ъ”) может быть либо в виде СП, либо в виде некоторого числа юридических лиц с переменным долевым участием»,— цитирует Nikkei одного из своих источников.

При этом камнем преткновения сейчас остается то, кому будет принадлежать контроль над алгоритмами TikTok. «Сделка (к которой готова китайская сторона.— “Ъ”) не будет включать в себя передачу инструментов контроля за алгоритмами — ByteDance хочет сохранить за собой этот контроль в американском TikTok»,— подчеркивает источник агентства.

Евгений Хвостик