Пермские создатели федерального поисковика туров регистрируют торговый знак

Пермское ООО «Турвизор.Ру» регистрирует одноименный торговый знак. Соответствующая заявка для регистрации размещена на сайте znakoved.ru 12 февраля. Под указанной маркой ООО планирует оказывать услуги по научно-исследовательским разработкам, промышленному анализу, разработке программного обеспечения, организации путешествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

ООО «Турвизор.Ру» является владельцем федерального агрегатора по поиску туров для туристов и турагентов. Поисковый сервис был создан в 2011 году пермскими бизнесменами Ильей и Василием Юртаевыми. Первый возглавил компанию, второй стал ее техническим директором. Сервис включает в себя базу туров и отелей от более чем 90 туроператоров.

Два года назад было создано ООО «Турвизор.Ру». Ему уже принадлежит торговый знак Tourvisor. Выручка ООО за 2023 год — 75 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакс»).