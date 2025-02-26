Суд арестовал имущество семьи экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства и недвижимость, принадлежащие бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его родственникам и всем аффилированным лицам. Сделано это было в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Объем арестованных средств и имущества не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывшего мэра арестовали в сентябре 2024 года в Москве после этапирования из зоны спецоперации на Украине. Фигурантом также проходит жена чиновника — Янина Копайгородская — которую отправили под домашний арест в ноябре прошлого года. По версии следствия, супруги в 2022-2024 годах решили расширить свой земельный участок в Сочи. Для этого они оформили в муниципальную собственность два прилегающих участка, а затем передали в аренду льготникам, которые впоследствии перепродали участки. Ущерб бюджету оценили в 3,7 млн руб.

В декабре против господина и госпожи Копайгородских возбудили уголовное дело о получении взятки. Следствие заподозрило, что Алексей Копайгородский при посредничестве жены получил 43 млн от местного предпринимателя. За это мэр должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития бизнеса. В феврале «Ъ» сообщал, что супруга господина Копайгородского обратилась в Луганский гарнизонный военный суд с просьбой признать незаконным приказ о ее увольнении с военной службы. Туда же планирует обратиться и экс-мэр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Луганск Москвы милее».

Никита Черненко