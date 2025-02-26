Самарская область на 14-ом месте в рейтинге по средней стоимости проданных в новостройках квартир в январе

В рейтинге субъектов РФ по средней стоимости проданных квартир в новостройках за январь 2025 года Самарская область заняла 14-ое место. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средняя стоимость проданных квартир в регионе составила 7,64 млн руб. Среди субъектов ПФО Самарская область занимает третье место. На первом месте по ПФО расположилась Республика Татарстан со средней стоимостью в 9,66 млн руб. (третье место в рейтинге среди субъектов РФ), на втором — Нижегородская область с 8,07 млн руб. (восьмое место).

Ранее сообщалось, что в январе текущего года Самарская область заняла восьмое место среди регионов ПФО по количеству проданных квартир — 266.

Руфия Кутляева