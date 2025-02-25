Самарская область на восьмом месте в ПФО по количеству проданных квартир в январе

В январе текущего года Самарская область разместилась на восьмом месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству проданных квартир. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, в первом месяце 2025 года на территории Самарской области продали 266 квартир. На первом месте в рейтинге субъектов ПФО находится Республика Татарстан с 858 проданными квартирами.

В Самарской области в январе ввели в эксплуатацию 111 тыс. кв. м жилья, из которых 8 тыс. кв. м — в многоквартирных домах.

Руфия Кутляева