Самарская область на восьмом месте в ПФО по количеству проданных квартир в январе
В январе текущего года Самарская область разместилась на восьмом месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству проданных квартир. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно опубликованной информации, в первом месяце 2025 года на территории Самарской области продали 266 квартир. На первом месте в рейтинге субъектов ПФО находится Республика Татарстан с 858 проданными квартирами.
В Самарской области в январе ввели в эксплуатацию 111 тыс. кв. м жилья, из которых 8 тыс. кв. м — в многоквартирных домах.