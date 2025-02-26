Участник «Времени героев» Шептухин стал советником главы Росавиации

Участник программы «Время героев» Александр Шептухин назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), сообщила пресс-служба программы. Александр Шептухин в 2024 году получил звание Героя России за выполнение боевых задач в зоне военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шептухин

Фото: времягероев.рф Александр Шептухин

Фото: времягероев.рф

Господин Шептухин попал в число 83 участников первого потока программы, его стажировка проходила под наставничеством вице-премьера Виталия Савельева. «Александр зарекомендовал себя с положительной стороны как человек, нацеленный на результат»,— прокомментировал господин Савельев.

Александр Шептухин родился в городе Ахтубинске в 1987 году. В 2010 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Программу «Время героев» запустили по поручению Владимира Путина. Уже 26 ее участников заняли ответственные посты. Так, Артем Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов — врио губернатора Тамбовской области . В феврале участник «Времени героев» Денис Диденко был назначен главным советником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

О региональных аналогов президентского проекта — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».