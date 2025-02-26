В январе 2025 года расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан составили 33,8 млрд руб., или 6% от годового плана. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 33,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В январе расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 33,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходы республиканского бюджета составили 25,2 млрд руб., а местных бюджетов — 19,2 млрд руб. Больше всего средств в январе направили на образование — 16,8 млрд руб. консолидированного бюджета. На эту сферу пришлось 78% расходов. Средства также были направлены на:

социальную политику — 6,9 млрд руб.;

здравоохранение — 5,8 млрд руб.;

культуру, кинематограф — 2,8 млрд руб.;

физическую культуру и спорт — 1 млрд руб.

Местные бюджеты из бюджета Татарстана получили межбюджетные трансферты в объеме 10,6 млрд руб.

В январе в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 28,7 млрд руб.

Диана Соловьёва