Михаила Орлова утвердили на должности вице-губернатора Саратовской области

На очередном заседании областной думы депутаты утвердили на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Саратовской области Михаила Орлова. Ранее кандидатуру согласовал комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

Михаил Орлов в своем выступлении отметил, что на новом посту среди первоочередных задач видит поддержку участников спецоперации и членов их семей, развитие системы социальной адаптации военнослужащих, принимавших участие в СВО.

Также, по его мнению, необходимо развивать муниципалитеты, а также школы молодых управленцев. Также господин Орлов указал на необходимость сохранять самобытную этнокультурную идентичность разных народов, проживающих в регионе.

Депутатов интересовало когда будет решен вопрос с повышением зарплаты учителям, поскольку от педагогов из разных районов поступают жалобы на низкую оплату труда. Господин Орлов извинился за задержки и напомнил, что в регионе планирует перейти на федеральную систему оплату труда педагогов.

Поступил вопрос и относительно целесообразности объединения школ в районах, в результате чего дети вынуждены добираться в свое учебное учреждение за десятки километров. На это Михаил Орлов ответил, что подобные решения об объединениях принимаются, как правило, на публичных слушаниях. Так что в итоге приходится работать с тем решением, которое принято.

Кандидатуру поддержали все депутаты, четверо воздержались. На должности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Саратовской области Михаил Орлов будет заниматься вопросами региональной, внутренней политики, местного самоуправления, взаимодействия исполнительных органов по защите населения и защите прав и свобод граждан, взаимодействия с правительственными органами области, СМИ, национальными, религиозными, избирательными и иными объединениями граждан, работой мировых судей и рядом других задач.

Татьяна Смирнова