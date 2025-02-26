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Дума Нижнего Новгорода утвердила должность шестого заместителя мэра

Гордума Нижнего Новгорода 26 февраля рассмотрела изменения в структуре администрации. Проект изменений внес глава города Юрий Шалабаев, он предусматривает введение должности шестого заместителя мэра.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова рассказала, что в подчинении нового зама будет департамент социальных коммуникаций и молодежной политики. Она отметила, что предлагаемые изменения обусловлены теми целями и задачами, которые ставит президент РФ Владимир Путин. Это современные методы воспитания молодежи, основанные в том числе на выдающихся примерах патриотизма и героизма, и с учетом многонациональности и многоконфессиональности народа России. Помимо этого, новый заместитель будет курировать направление по работе муниципалитета с участниками СВО и членами их семей.

Депутаты поддержали предложенные изменения.

Ирина Швецова