Дума Нижнего Новгорода утвердила должность шестого заместителя мэра
Гордума Нижнего Новгорода 26 февраля рассмотрела изменения в структуре администрации. Проект изменений внес глава города Юрий Шалабаев, он предусматривает введение должности шестого заместителя мэра.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
И.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова рассказала, что в подчинении нового зама будет департамент социальных коммуникаций и молодежной политики. Она отметила, что предлагаемые изменения обусловлены теми целями и задачами, которые ставит президент РФ Владимир Путин. Это современные методы воспитания молодежи, основанные в том числе на выдающихся примерах патриотизма и героизма, и с учетом многонациональности и многоконфессиональности народа России. Помимо этого, новый заместитель будет курировать направление по работе муниципалитета с участниками СВО и членами их семей.
Депутаты поддержали предложенные изменения.