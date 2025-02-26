Дума Нижнего Новгорода утвердила должность шестого заместителя мэра

Гордума Нижнего Новгорода 26 февраля рассмотрела изменения в структуре администрации. Проект изменений внес глава города Юрий Шалабаев, он предусматривает введение должности шестого заместителя мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместитель Евгений Костин на заседании думы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова рассказала, что в подчинении нового зама будет департамент социальных коммуникаций и молодежной политики. Она отметила, что предлагаемые изменения обусловлены теми целями и задачами, которые ставит президент РФ Владимир Путин. Это современные методы воспитания молодежи, основанные в том числе на выдающихся примерах патриотизма и героизма, и с учетом многонациональности и многоконфессиональности народа России. Помимо этого, новый заместитель будет курировать направление по работе муниципалитета с участниками СВО и членами их семей.

Депутаты поддержали предложенные изменения.

Ирина Швецова