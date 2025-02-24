Шестой заместитель появится у мэра Нижнего Новгорода

В структуре администрации Нижнего Новгорода появится новый заместитель мэра. Соответствующие изменения рассмотрела комиссия гордумы по МСУ 24 февраля и вынесла этот вопрос на пленарное заседание гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

И.о. директора департамента кадровой политики Елена Крутова пояснила, что новый заместитель будет курировать вопросы, связанные с участниками СВО и членами их семей. В его подчинении будет департамент социальных коммуникаций и молодежной политики.

Таким образом у главы города появится шестой заместитель. У него есть два первых зама — это Денис Скалкин (курирует ЖКХ и строительство) и находящийся на СВО Илья Штокман (курирует вопросы экономики), обязанности последнего на время отсутствия сейчас исполняет Сергей Егоров. Замглавы города Леонид Стрельцов отвечает за социальный блок, Антон Максимов — за благоустройство и Ирина Кондырева — за кадры и управление информполитики.

Ирина Швецова