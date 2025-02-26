В январе 2025 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) принес в консолидированный бюджет Республики Татарстан 8,1 млрд руб., что на 8% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан собрал 8,1 млрд рублей НДФЛ в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан собрал 8,1 млрд рублей НДФЛ в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налог на прибыль пополнил бюджет на 5,6 млрд руб., оставшись практически на уровне прошлого года.

Наибольший вклад в налог на прибыль внесли торговля (787,1 млн руб.), кредитные организации (510,2 млн руб.) и строительство (439,4 млн руб.).

Также существенные налоговые платежи обеспечили отрасли транспорта, связи и информатизации — 343,9 млн руб. (6,1%), машиностроения — 308,9 млн руб. (5,5%) и нефтегазового комплекса — 301,5 млн руб. (5,4%). Предприятия прочих производств перечислили 273,1 млн руб. (4,9%), а компании, занимающиеся прочей финансовой деятельностью — 269,1 млн руб. (4,8%). Химические и нефтехимические предприятия внесли 265 млн руб. (4,7%), а производители продуктов питания — 238,5 млн руб. (4,3%). Поступления акцизов в консолидированный бюджет составили 4 млрд руб.

«Наибольшее снижение налоговых платежей допустили „Банк Татарстан“, ООО „Хит Моторз Рус“, „Алабуга Машинери“, „Компас Авто“, „Татавтодор“, лизинговая компания „КамАЗ“, ПАО „КамАЗ“, „Казанский жировой комбинат“ и торговый дом „Перекресток“. Эти предприятия показали значительное сокращение налоговых отчислений», — отметила замминистра.

Кроме того, Республика Татарстан заняла четвертую позицию среди субъектов РФ по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, став лидером Приволжского Федерального округа

В 2024 году республика собрала 191,5 млрд руб. НДФЛ.

Анар Зейналов