В Ярославле выберут лучшее блюдо Масленицы

В Ярославле проводят гастрономический конкурс блюд Масленицы среди ресторанов и кафе. Соответствующее постановление подписал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Конкурс проходит в период с 24 февраля по 2 марта. Проводится он «в целях сохранения и развития событийного туризма, формирования положительного имиджа города».

«На конкурс подано 17 заявок от ведущих кафе и ресторанов города. Ведущие шеф повара представляют на суд жюри лучшие блинные блюда, которые предлагают своим посетителям в течение масленичной недели»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в управлении потребительского рынка.

Блюдо будут оценивать по пяти критериям: наличие масленичного меню, представление блюда, оформление и подача, вкус блюда, оригинальное сочетание продуктов. Награждение победителей конкурса пройдет 2 марта на Советской площади.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о программе Масленичных гуляний в Ярославле. Основное празднование пройдет 2 марта с 10 утра на Советской площади. Гостей праздника ждут турнир по хоккею в валенках, масленичные фотозоны и квесты, выступление Надежды Бабкиной. Жечь Масленицу будут на площадке около Колеса обозрения и в парке на Даманском.

Алла Чижова