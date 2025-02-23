Масленица, «Пикник» и фристайл

В Ярославле в период с 23 февраля по 2 марта пройдет празднование Масленицы с участием Надежды Бабкиной, состоятся концерты группы «Пикник», «Волков бэнд» и поэтессы Ларисы Рубальской. Гости и жители города смогут сходить на читку пьес в Волковский театр, на балет и на домашний матч «Локомотива». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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День защитника Отечества

В Музее боевой славы 23 февраля пройдет празднование Дня защитника Отечества. Посетителям расскажут об истории возникновения праздника, предложат поучаствовать в создании открытки и в экскурсии. На территории музея пройдут концертные выступления солиста Ярославской филармонии Рената Галяутдинова и солистки Военного оркестра Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Татьяны Талановой. Основные мероприятия начнутся в 12 часов, вход свободный.

Масленица

С 24 февраля на Советской площади откроются «Масленичные Ярмарки». Там же вечером 26 февраля пройдет «Блинная Олимпиада». Основное празднование пройдет 2 марта с 10 утра. Гостей праздника ждут турнир по хоккею в валенках, мастер-класс по фигурному катанию, масленичные фотозоны и квесты, выступление Надежды Бабкиной (с 15:30 до 17:00). С полной программой мероприятий не только на Советской площади, но и в Домах культуры и на других площадках города можно познакомиться на сайте масленица76.рф. https://xn--76-6kcaystgm1b9c.xn--p1ai/ Среди мероприятий мастер-классы по росписи глиняных игрушек, изразцов, по лепке пряников и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Жечь на Советской площади Масленицу не будут, а вот на площадке около Колеса обозрения сожжение состоится 2 марта в 13:00. За два часа до этого там также начнутся праздничные мероприятия. Масленицу сожгут и в парке на Даманском — в 18:00. Кроме того, в парке будет представлена самая большая в России выставка масленичных кукол.

В музее медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» запланировано открытие нового экспоната: медведя — скомороха, символизирующего «Главную Масленицу страны». Всю неделю для посетителей музея будет работать авторская экскурсионная программа на тему масленичной культуры Ярославского края, а также выставка одежд Гвардейцев Государыни Масленицы и самой Государыни. Требуется предварительная запись.

Ярославский музей-заповедник приглашает на «Масленицу». На широком музейном дворе гости простятся с Дедом Морозом и встретят Весну, поучаствуют в блинном биатлоне и построят городки из валенок. Весеннее масленичное настроение создаст фольклорный ансамбль «Услада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

Ярославский художественный музей с 24 февраля по 2 марта представит детскую программу «Румяная да затейливая Масленица», которая начнется с интерактивной экскурсии и знакомством с масленичными традициями. Затем детей ждет мастер-класс по изготовлению куклы Масленки, знакомство с промыслом дымковской игрушки и программа в Губернаторском саду, где ребят будут ждать праздничные персонажи, игры и забавы. Завершится все чаепитием и сладким угощением – румяными блинами.

Музей истории города предлагает программу «Как на масляной неделе». Гостей ждет театрализованное костюмированное действо чествования и проводов масленицы, народные игры и изготовление масленичной куклы. Проводится совместно с фольклорным ансамблем «Окаринка» Детской школы искусств № 1. Стоимость билета — 430 руб.

1 марта Театр юного зрителя на сцене КСК «Вознесенский» покажет масленичный спектакль «Не так живи, как хочется». Спектакль создан на основе пьесы Александра Островского. Его яркая драматическая история разворачивается в Москве во время народных масленичных гуляний. Главный герой Петр Ильич женат, но полюбил другую девушку. Главная мысль пьесы и спектакля заложена в заглавии: «Не так живи, как хочется». Стоимость билетов — 600-700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Не так живи, как хочется»

Фото: Ярославский ТЮЗ Спектакль «Не так живи, как хочется»

Фото: Ярославский ТЮЗ

Концерты

В ДК им. Добрынина 24 февраля выступит хор Сретенского монастыря. В числе произведений хора «Течет река Волга», «Ой, мороз, мороз», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина» и многие другие. Стоимость билетов — 1,2 до 2,5 тыс. руб.

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Поэтесса Лариса Рубальская выступит в Ярославле 25 февраля. Концерт пройдет в ДК им. Добрынина. Госпожа Рубальская издала немало сборников стихов, а многие из них в итоге превратились в песни. Поэтесса пишет о жизни, о любви, о весне, об одиночестве, но главной темой стали стихи о женщине, носящие автобиографический характер. Стоимость билетов — от 2,3 до 2,9 тыс. руб.

26 февраля в Ярославской филармонии состоится вечер фортепианной музыки «Русская сказка» с участием Варвары Мягковой. В программе: А. Лядов — А. Курбатов «Кикимора», С. Рахманинов Семь прелюдий, Н. Метнер Семь сказок, И. Стравинский — Г. Агости «Жар-птица», Р. Щедрин — В. Мягкова «Конек-Горбунок». Стоимость билетов — 400-1000 руб.

27 февраля в «Миллениуме» группа «Пикник» выступит с программой «Один на один». Зрителям представят песни из нового одноименного альбома, а также музыкальные визитные карточки группы: «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие. Остались билеты за 9-10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Пикник"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Солист группы "Пикник"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В пространстве «Кущи» 28 февраля выступит дуэт Мсье Паганель. Сказочный мир Мсье Паганель наполнен символами, смыслами и необычными персонажами. Их музыка не скована рамками жанров: в ней есть элементы джаза, блюза, рока, авангарда, но перемешиваясь, они рождают нечто новое. Стоимость билетов — 700 руб.

1 марта «Волков Бэнд» выступит в «Китайском летчике Джао Да». Кавер-группа состоит из актеров Волковского театра. Концерт будет посвящен премьере спектакля «Как закалялась сталь». Стоимость билетов — 1 до 2,2 тыс. руб.

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Спорт

25 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Железнодорожники уже обеспечили себе выход в плей-офф, но продолжают биться за каждый матч. Остались билеты за 600 руб.

25 февраля в «Подолино» под Ярославлем пройдет финальный этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика», а 27 и 28 февраля состоится чемпионат России.

Спектакли и фильмы

24 февраля в Волковском театре пройдет первый этап режиссерской лаборатории-2025. Ярославцев приглашают на читки пьес, посвященных теме специальной военной операции. Пьесы были написаны современными авторами и основаны на реальных историях участников СВО. Это первое событие юбилейной программы театра Волкова, оно приурочено к Году Защитника Отечества. Чтобы попасть на мероприятие, нужно на странице «Вконтакте» театра оставить соответствующий комментарий под анонсом.

В КЗЦ «Миллениум» начали показывать киноновинки. До 26 февраля можно посмотреть фильм про хоккей «Капитан Крюк» с Романом Курцыным в главной роли. Также ярославцы могут сходить на фильм «Красный шелк». В ролях Милош Бикович, Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, Гоша Куценко. Фильм рассказывает о событиях 1927 года. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Стоимость билетов — 250-300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роман Курцын

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Роман Курцын

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ДК им. Добрынина 27 февраля жители города смогут увидеть криминальную комедию «Яблоко раздора» с Еленой Бирюковой, Денисом Матросовым, Александром Носиком. В спектакле обещают стремительную смену эпизодов. Стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

1 марта в ДК им. Добрынина выступит московский театр «Классический балет XXI век» с балетом «Жизель». В главной партии заслуженная артистка РФ Елизавета Небесная. В основу балета «Жизель» положена старинная поэтическая легенда о «виллисах» – невестах, умерших до свадьбы. Билеты — от 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт театра «Классический балет XXI век» Фото: Официальный сайт театра «Классический балет XXI век»

Выставки

В Музее истории города Ярославля до 24 февраля будет работать выставка «От Волги до Невы. От Неро до Ладоги». Семейный проект ярославцев Елены и Леонида Курцевых представляет сочетание художественного и поэтического видения исторических городов Верхнего Поволжья и Русского Севера и удивительной природы этих мест. На выставке представлено более 40 акварельных работ. Стоимость посещения — 50-100 руб.

В Ярославском художественном музее до 30 марта открыта выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Посетители могут увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Стоимость входного билета — 400 руб.

В Ярославском музее-заповеднике до 9 марта открыта выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. Стоимость билетов — 150 руб.

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В Музее зарубежного искусства работает выставка «Французский музеум» князя Н.Б. Юсупова. На выставке представлены картины из Государственного музея-заповедника «Архангельское» разного содержания: парадный портрет, пейзаж, натюрморт, картины на исторические, мифологические, бытовые темы. Все представленные работы имеют исторические рамы, выполненные в 1810-е – 1820-е годы по заказам Николая Юсупова. По воспоминаниям современников, князь любил и ценил свою коллекцию. Билет — 400 руб.

В КЗЦ «Миллениум» до 2 марта открыта выставка «Живопись/Графика» семьи профессиональных художников Ангелины Павловой и Платона Пелевина-Семенова. На выставке представлены портреты выдающихся людей России: Достоевского, Чехова, Лермонтова, Пушкина. Каждое полотно наделено личным видением художника характера модели: мрачный Достоевский в темных тонах, светлый, но грустный Чехов, Горький в суровом взгляде. Стоимость входа — 200-300 руб.

Рыбинск

Масленица в Рыбинске пройдет 2 марта с 11 до 15 часов на балюстраде Волжского парка. К организации праздника привлекли известного специалиста по русской культуре Павла Суровцева. В программе «Самоварная полянка», кукольный театр, борцовский ковер, русские игры и молодецкие забавы. Масленицу сожгут в 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Гонки XVIII Международного Ростех Деминского лыжного марафона пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта под Рыбинском. Для участия в семи гонках зарегистрировались 4,8 тыс. спортсменов и любителей лыжного спорта из шести стран мира. Вход для зрителей свободный, регистрация не требуется.

Алла Чижова