Принявший решение о национализации «Макфы» судья получил повышение

Судья Центрального районного суда Челябинска Денис Лисицын, удовлетворивший иск Генпрокуратуры РФ к АО «Макфа» об обращении акций компании в доход государства, назначен судьей Челябинского областного суда. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Процесс о национализации АО «Макфа», а также акций и уставных капиталов еще 26 компаний, бенефициарами которых считаются экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, инициировала Генеральная прокуратура РФ в марте прошлого года. Всего в деле было 47 ответчиков, в том числе семь иностранных компаний и 13 физических лиц. По данным надзорного ведомства, бывший губернатор и экс-депутат на протяжении многих лет нарушали антикоррупционные запреты и ограничения: работая в органах госвласти, они продолжали владеть и управлять компаниями через родственников и доверенных лиц, используя высокое положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов.

Денис Лисицын вынес вердикт о национализации крупнейшего производителя макарон в стране 8 мая 2024 года. Общая стоимость изъятых активов оценивается в 46 млрд руб. Бывшие владельцы бизнеса множество раз подавали апелляционные и кассационные жалобы на решение первой инстанции. Всего в деле, по данным картотеки Центрального райсуда, зарегистрировано 98 заявлений от адвокатов, ответчиков, их представителей и третьих лиц. Однако на данный момент вердикты судов не меняются. В начале февраля текущего года Седьмой кассационный суд подтвердил решение первой инстанции. Представитель господина Юревича и членов его семьи Людмила Айвар сообщила «Ъ-Южный Урал» о намерении обжаловать его в Верховном суде РФ.

Денис Лисицын был назначен судьей Центрального райсуда в декабре 2012 года.

Виталина Ярховска