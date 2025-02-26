В Башкирии осудили экс-главу сельсовета за злоупотребление полномочиями и подлог

Благоварский межрайонный суд вынес приговор бывшему главе Буздякского сельсовета Марату Хуснуллину. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ) и назначили штраф в размере 130 тыс. руб. Ему также запрещено занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных органах на три года, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2023 года жителя Буздякского района осудили за кражу и приговорили к 180 часам обязательных работ. Отработав 20 часов, осужденный обратился к действующему на тот момент главе администрации с просьбой помочь с оформлением документов, подтверждающих отбытие полного срока наказания. Марат Хуснуллин согласился, но в обмен попросил заняться уборкой своего личного подсобного хозяйства. По поручению главы сельсовета его заместитель подготовил фиктивные табели учета рабочего времени, согласно которым осужденный якобы работал с ноября 2023 года по февраль 2024 года.

Марата Хуснуллина уволили в январе по требованию прокуратуры Буздякского района.

Венера Хисамова