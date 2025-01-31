Марат Хуснуллин уволен с поста главы Буздякского сельсовета за служебный подлог

Прокуратура Буздякского района добилась досрочного прекращения полномочий главы Буздякского сельсовета Марата Хуснуллина за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В релизе ведомства говорится, что муниципальный служащий по просьбе местного жителя, осужденного на 180 часов обязательных работ, согласился составить документы об отбытии наказания. По поручению господина Хуснуллина его заместитель подготовил подложные табели учета рабочего времени, по которым осужденный якобы выполнил свои обязательства с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Взамен местный житель убрался в личном подсобном хозяйстве главы сельсовета.

По итогам проверки прокуратура внесла депутатам совета представление, после которого Марат Хуснуллин был отправлен в отставку.

Кроме того, Благоварский межрайонный суд рассматривает в отношение бывшего чиновника уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 4 февраля.

Идэль Гумеров