Из-за аномально теплой погоды пермяки стали раньше времени скупать весеннюю одежду

Аномально теплая зима в Перми существенно повлияла на продажи одежды и обуви, рассказали в администрации ТРК «Семья». Из-за отсутствия морозов период активных продаж теплой зимней одежды и обуви оказался меньше, чем обычно. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах РФ с теплой зимой. «В связи с этим магазины проводили агрессивную распродажу, например, пуховиков. При этом спрос на легкие куртки был, наоборот, выше обычного для зимы»,— сообщают в «Семье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из-за теплой погоды спрос на весенние коллекции 2025 года сформировался досрочно. Магазины ТРК «Семья» начали получать их во второй половине февраля, основное поступление весенних моделей в ТРК ожидают в марте.

Как сообщал «Ъ» в январе и начале февраля, теплая зима вмешалась в планы продавцов, производителей обуви и пуховиков. Российские магазины обуви несут убытки из-за низкого спроса на фоне бесснежной зимы. В отрасли признаются, что зимние коллекции распроданы лишь на 20%, а планы на весну приходится серьезно пересматривать. Спроса на такой сезонный товар, как пуховики, в этом году нет. К примеру, в сети универмагов российских дизайнеров Slava concept продажи зимнего ассортимента упали на 10%, писало издание Shopper’s.