От владельца «Бизнес галерей» требуют снести еще один торговый павильон в Закамске

Администрация Кировского района Перми обратилась в арбитражный суд Пермского края с новым требованием к владельцу ТЦ «Бизнес галереи» Сергею Панфилову, требуя снести еще один павильон возле торгового центра «Апельсин» в Закамске. В начале февраля районные власти уже потребовали в судебном порядке от господина Панфилова снести торговый киоск с кофейней и пекарней возле «Апельсина».

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В этот раз в администрации Кировского района просят признать самовольной постройкой одноэтажное нежилое строение площадью 160,5 кв. м, расположенное по адресу ТЦ «Апельсин» на ул. Маршала Рыбалко, 99б, корпус А. Мэрия просит обязать Сергея Панфилова в течение трех месяцев с момента вступления в силу решения суда демонтировать спорное строение. В случае неисполнения решения суда с ответчика просят взыскать неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

По данным публичной кадастровой карты и онлайн-справочника 2ГИС, павильон, который просит снести администрация, пристроен к зданию торгового центра. Объект возвели в 2014 году.

В предварительном судебном заседании дело рассмотрят 13 марта.

По данным сервиса Kartoteka.ru, предприниматель Сергей Панфилов является учредителем компаний ООО «Ленина, 76» (управляет ТЦ «Бизнес галереи»), ООО ТД «Орион» (аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств), ООО «Гранд Урал» (аренда и управление нежилой недвижимостью), ООО «Чистый город — БК» (сбор неопасных отходов) и ООО «Остров» (аренда и управление нежилой недвижимостью).