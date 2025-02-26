В Стерлитамаке врача-травматолога задержали за незаконное хранение оружия

В Стерлитамаке задержан 51-летний врач-травматолог, коллекционировавший оружие. Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В квартире задержанного нашли зарегистрированные два автомата, пистолет, саблю и 16 ножей. Полицией назначена экспертиза по изъятым колюще-режущим предметам.

Кроме этого, во время обыска также обнаружено оружие и боеприпасы, которые хранились без лицензии и необходимого разрешения.

«Экспертиза подтвердила, что подозреваемый незаконно хранил огнестрельный пистолет Макарова и 34 патрона для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии»,— отмечается в пресс-релизе.

Подозреваемый признался, что пистолет он якобы нашел в лесном массиве, патроны — возле мусорных контейнеров, остальное оружие приобрел через интернет у неизвестных людей для коллекции. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Наталья Балыкова