Аэропорт Сочи возобновил работу

В 8:00 по московскому времени аэропорт Сочи возобновил прием и отправку воздушных судов. Ограничения, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов, полностью сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В период действия ограничений три самолета, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас воздушная гавань готова к обслуживанию всех прибывающих бортов.

Вчера шесть самолетов «ушли» на запасные аэродромы из-за снегопада и ухудшения видимости до 500 м. Спустя несколько часов аэропорт смог возобновить прием и отправку воздушных судов. Воздушная гавань продолжает функционировать с учетом метеоусловий.

Мария Удовик