Суд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд на станции «Печатники»

Мосгорсуд отменил приговор машинисту, который при перегонке пустого состава метро врезался в поезд с пассажирами на станции «Печатники», сообщили «РИА Новости» в суде. Инцидент произошел в октябре 2023 года, пострадали пять пассажиров, а сам виновник сломал ногу.

Согласно материалам дела, машинист отключил автоматическую систему регулирования скорости и не осуществил экстренное торможение. Его обвинили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта) и назначили штраф в 200 тыс. руб. Также суд признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило более чем в 616 млн руб., был наложен арест на две квартиры фигуранта.

Машинист посчитал завышенной сумму ущерба и обжаловал приговор в Мосгорсуде. Выяснилось, что при оценке ущерба учитывалась рыночная цена составов, а не стоимость их ремонта. Суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Если окажется, что стоимость ремонта не превышает 1 млн руб., то дело прекратят, если выше — его вернут в суд, но с корректной суммой ущерба.

Подробности ЧП — в материале «Ъ FM» «Машинист догнал состав».