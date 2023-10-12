Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек

На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена произошло столкновение двух поездов. В 10:30 в остановившийся на платформе поезд с пассажирами врезался идущий следом пустой состав «Яуза». В столичном департаменте транспорта заявили, что причиной аварии стал «накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо». В ходе ЧП пострадали пять человек. Перелом ноги получил машинист, который оказался зажат в кабине между составами. Его вытащили и госпитализировали, как и остальных пострадавших.

Столкновение в «Печатниках» вызвало резонанс. О госпитализации пострадавших сообщил столичный мэр Сергей Собянин, который уточнил, что врачи проводят их обследование. «У остальных пострадавших (за исключением машиниста.— “Ъ”) небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает»,— заявил градоначальник.

Глава столичного метрополитена Виктор Козловский пояснил, что столкновение поездов произошло из-за ошибки машиниста-инструктора, перегонявшего пустой состав в депо. Он принял «неверное решение» об отключении системы автоматического регулирования скорости, добавил господин Козловский. В столичной подземке сказали, что виновник происшествия имел 20-летний опыт вождения поездов, машинистом-инструктором он стал в 2022 году, а до этого работал в структурах подземки главным ревизором.

После аварии в «Печатниках» было на несколько часов остановлено движение поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В Мосгортрансе выделили 59 автобусов для компенсационного маршрута.

Похожая авария с двумя поездами произошла в июле 2019 года на станции «Каширская». Тогда составы следовали в оборотный тупик, в результате столкновения также пострадал машинист. Причиной ЧП тогда был назван «самопроизвольный отпуск тормозов неисправного состава».

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...