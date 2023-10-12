В столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек

На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена произошло столкновение двух поездов. В 10:30 в остановившийся на платформе поезд с пассажирами врезался идущий следом пустой состав «Яуза». В столичном департаменте транспорта заявили, что причиной аварии стал «накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо». В ходе ЧП пострадали пять человек. Перелом ноги получил машинист, который оказался зажат в кабине между составами. Его вытащили и госпитализировали, как и остальных пострадавших.

Столкновение в «Печатниках» вызвало резонанс. О госпитализации пострадавших сообщил столичный мэр Сергей Собянин, который уточнил, что врачи проводят их обследование. «У остальных пострадавших (за исключением машиниста.— “Ъ”) небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает»,— заявил градоначальник.

Глава столичного метрополитена Виктор Козловский пояснил, что столкновение поездов произошло из-за ошибки машиниста-инструктора, перегонявшего пустой состав в депо. Он принял «неверное решение» об отключении системы автоматического регулирования скорости, добавил господин Козловский. В столичной подземке сказали, что виновник происшествия имел 20-летний опыт вождения поездов, машинистом-инструктором он стал в 2022 году, а до этого работал в структурах подземки главным ревизором.

После аварии в «Печатниках» было на несколько часов остановлено движение поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В Мосгортрансе выделили 59 автобусов для компенсационного маршрута.

Похожая авария с двумя поездами произошла в июле 2019 года на станции «Каширская». Тогда составы следовали в оборотный тупик, в результате столкновения также пострадал машинист. Причиной ЧП тогда был назван «самопроизвольный отпуск тормозов неисправного состава».

Александр Воронов