Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Динамо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин подвел итоги матча с московским «Динамо». Напомним, железнодорожники дома уступили со счетом 1:3.

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Мы не полностью выложились, поэтому результат такой. В третьем периоде перешли на игру в три звена? Пытались завинтить темп, не получилось. Матч можно всегда вытащить. Сражаться нужно. И в этом плане есть на кого равняться»,— сказал Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Отдельно наставник прокомментировал удаление Степана Никулина в середине третьего периода за удар клюшкой нападающего «Динамо» Макса Комтуа, который впоследствии упал. Судьи долго рассматривали этот момент и в результате Никулин получил большой штраф (5 минут) и дисциплинарный штраф (до конца матча). «Локомотив» это меньшинство отстоял.

«Просто Степан, наверное, думает, что есть Степан, а есть "Локомотив". Хоккей – это командный вид спорта. Наверное, не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка»,— сказал наставник.

2 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. На счету железнодорожников 89 очков: команда Игоря Никитина победила в 43 играх и проиграла в 17 матчах.

Алла Чижова