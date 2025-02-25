«Локомотив» дома проиграл «Динамо»

Ярославский «Локомотив» уступил московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В составе гостей отличились Артем Чернов, Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский. На последней минуте матча гол забил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз. Все шайбы были заброшены в равных составах. На воротах «Локомотива» был вратарь Алексей Мельничук.

2 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. На счет железнодорожников 89 очков: команда Игоря Никитина победила в 43 играх и проиграла в 17 матчах.

Алла Чижова